Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Hull City'nin yeni orta sahası
Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen ve geçtiğimiz aylarda İngiltere'de Hull City takımını satın alan Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu ile oynadıkları halı saha maçından görüntüler paylaştı.
İngiltere'de Hull City takımını satın alan ve Fenerbahçeliliğiyle bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun da içinde yer aldığı bir paylaşım yaptı.
Paylaşılan videoda, Başakşehir'in çalıştırıcısı Emre Belözoğlu'nun, yakın arkadaşı olan Acun Ilıcalı ile bir araya geldiği ve halı saha maçında hünerlerini sergilediği görüldü.
Acun Ilıcalı ile aynı takımda mücadele eden Belözoğlu, attığı goller ve çalımlarla futbolculuk günlerinden esintiler sundu.
Ilıcalı ise bu görüntüleri, "Hull City'nin yeni orta sahası bulundu" notu düşerek paylaştı.
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