Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe maçı için açıklama
Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ile oynanacak hazırlık maçı için konuştu.
Hull City'nin sahibi ve başkanı olan Acun Ilıcalı, TV8'de Survivor finalinde Fenerbahçe maçı için konuştu.
İki takımın hazırlık maçının bu sene vefat eden Alpay Kazan adına olacağını söyleyen Ilıcalı, "Alpay'ı çok erken kaybettik, kendisi Fenerbahçe taraftarıydı." dedi.
Maçın Sakarya'da oynanma nedenine değinen ünlü televizyoncu, "Sakarya'da yıllar önce bir futbol turnuvası yaptık. Orada gördüğüm sevgiyi hiçbir zaman unutmayacağım. Sevgili Sakaryalıların bize olan ilgisi, sevgisi, gerçekten bizi çok duygulandırmıştı. Sakarya'da bir organizasyon yapmayı hayal ediyordum, o da bu maçla denk geldi. Sevgili Başkanımız Ali Koç'tan rica ettik, o da sıcak karşıladı" şeklinde konuştu.
Acun Ilıcalı, son olarak maçın bayramın 2. günü olan 10 Temmuz Pazar akşamı olacağını söyledi.
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