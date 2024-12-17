Acun Ilıcalı'dan Finansal Fair Play açıklaması: 'Kulübü çok iyi yönetiyoruz'

Yayınlanma: 17.12.2024 - 15:55

Güncelleme: 17.12.2024 - 15:55

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yaklaşan transfer dönemi öncesi Finansal Fair Play kurallarıyla ilgili konuştu.

Ilıcalı, "Taraftarlarımız endişe etmesin, kulübü çok iyi yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kulübün eski teknik direktörü Liam Rosenior'a hala ödeme yapıldığı iddialarını yalanlayan Acun Ilıcalı, "Bazı insanların Liam'a hala para ödediğimizi ve bu paranın Finansal Fair Play'den düştüğünü düşündüğünü duydum ama durum öyle değil. Liam'la yaptığımız anlaşma tazminatıydı. Liam şu anda Ligue 1'de, (Strasbourg Teknik Direktörü) ona bu zorlu ligde iyi şanslar diliyorum ama biz bundan hiçbir zarar görmüyoruz. Antrenörlerle yaptığımız anlaşmalar her zaman kulübün yararınadır. Elbette teknik direktörlerimiz ayrıldıklarında belli bir süre iş bulamazlarsa onlara destek olmak zorundayız ancak iş bulurlarsa ödeme yapmıyoruz. Dolayısıyla finansal yapı zarar görmüyor" ifadelerini kullandı.

"BUNUN GARANTİSİNİ VEREBİLİRİM"

Finansal Fair Play konusunda açıklamalarına devam eden Ilıcalı, "Unutulmaması gereken başka bir şey daha var. Geçen yıl çok yüksek bütçeli bir takımımız vardı ve Finansal Fair Play üç yıl üzerinden hesaplanıyor. Bazen yukarı çıkabiliyoruz ama bazen de dengelemek adına aşağıya düşmemiz gerekiyor" sözlerini sarf etti.

Son olarak taraftarlara da mesaj gönderen Acun Ilıcalı, "Taraftarlarımıza, kulübü çok sağlıklı bir şekilde yönettiğimizin garantisini verebilirim ve elbette Jared Dublin (Hull City Scout Şefi) yine transfer operasyonun bir parçası olacak. Taraftarlarımız endişe etmesin. Elbette sınırlarımız var ancak finansal fair play baskısı altında olduğumuz konusunda endişelenmemeliler. Bence kulübü çok iyi yönetiyoruz" dedi.

LİGDE SON SIRADA KALDI

Bu sezon İngiltere Championship'te beklentilerin oldukça altında kalan Hull City, 21 maç sonunda topladığı 16 puanla ligde son sırada yer alıyor.