Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya sert yanıt: 'O seviyeye inmek istemiyorum ancak...'
Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın "Yöneticiniz bizimle ilgili Rey Manaj konusunda bizim maçta oynamadı diyerek şike yaptığımız ima etti" açıklamasına yanıt verdi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu yanıt verdi.
İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Öncelikle Fenerbahçe'nin algı başkanı algılarına devam ediyor. Daha 2 maç öncesinde teknik direktörlerinin neler söylediklerini hiçbirimiz unutmadık."
'AHLAK KURALLARINDAN BAHSETMEK BENCE ONLARIN İŞİ DEĞİL'
"Bu konuda insanlara ders vermek, ahlak kurallarından bahsetmek bence onların işi değil. Söyledikleri kelimeleri telaffuz etmek, o seviyeye inmek istemiyorum ancak şunu unutmamak lazım ki Sivas'ta yaşananları tüm Türkiye gördü.Canımız yandı. Açıklamalarımızı yaptık. Ne kadar doğru açıklamalar olduğu, sonrasında gelen tepkilerle belli oldu."
'FEDERASYONA OLAN TAVRIMIZ ÇOK NET'
"Bizim federasyonla olan durumumuz onlara karşı olan tavrımız çok net. Biz bu federasyonun istifa etmesi gerektiğini çünkü federasyon başkanının tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyoruz. Özür diledikleri için teşekkür ediyoruz. Bu özürle bizim aramızdaki güven probleminin çözülmesi mümkün değil.
ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyleydi:
"Galatasaray Kulübü'ne sesleniyorum. Yöneticilerinizin konuşmaları sizi temsil ediyor. Yöneticiniz bizimle ilgili çirkin şekilde şike imasında bulundu haberiniz olsun. Yöneticiniz bizimle ilgili Rey Manaj konusunda bizim maçta oynamadı diyerek şike yaptığımız ima etti. Böyle arsız, adi bir suçlama gördünüz mü? Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz şike yaptınız diyorsunuz. Yapı var diyorsunuz."
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