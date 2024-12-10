Acun Ilıcalı'dan flaş Galatasaray yanıtı: 'Şike imasında bulundu'

Yayınlanma: 10.12.2024 - 12:56

Güncelleme: 10.12.2024 - 12:58

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Athletic Bilbao maçını değerlendirdi. Ilıcalı, Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk'ün açıklamaları ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı açıklamasında, "Geçmiş olsun diyorum. Kimsenin yaralanması ve üzülmesini istemeyiz. Bizim futbolcularımız hayati tehlike atlatırken Trabzon'da, Trabzonspor camiasını kastetmiyorum, karşı tarafın yaklaşımını biliyorsunuz. Biz Fenerbahçeyiz. Ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Kendi oyuncusu sakatlandıktan sonra Galatasaraylı hadsiz yöneticinin bizim kulübümüz suçlayıp hedef göstermesi, sakatlayan futbolcuyu Fenerbahçe'yle birleştirmeye çalışması..." ifadelerini kullandı.

'ÇİRKİN ŞEKİLDE ŞİKE İMASINDA BULUNDU'

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün açıklamalarına yanıt veren Acun Ilıcalı, "Galatasaray Kulübü'ne sesleniyorum. Yöneticilerinizin konuşmaları sizi temsil ediyor. Yöneticiniz bizimle ilgili çirkin şekilde şike imasında bulundu haberiniz olsun. Yöneticiniz bizimle ilgili Rey Manaj konusunda bizim maçta oynamadı diyerek şike yaptığımız ima etti. Böyle arsız, adi bir suçlama gördünüz mü? Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz şike yaptınız diyorsunuz. Yapı var diyorsunuz" dedi.

'ARTIK BAŞKA BİR BOYUTA GEÇTİ'

Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti:

"Tiyatro değil artık başka bir boyuta geçti. Hollywood filmi. Son sahnesi de oyuncum sakatlandı suçlu Fenerbahçe. Yazıklar olsun diyoruz. Bizim için futbolcuların hayatı çok önemli Onlar için Fenerbahçeli futbolcuların hayatı önemli olmayabilir. Biz ölüm tehlikesi atlattığımızda geçmiş olsun mesajı olmadı. Bizim için bütün futbolcular değerlidir. Bizim tepkimiz Galatasaraylı futbolculara bireysel değildir. Türk futboluna çirkinlik bulaştırmak için çaba içindesiniz. Biz adalet istiyoruz. Adil bir sezon olmasını diliyorum. İnşallah adil sezonda kimin ne olduğu görülür diyorum."

'ARADAKİ KALİTE FARKINI GÖRECEKSİNİZ'

Konuya ilişkin ayrıca Ilıcalı, "Üzelerek söylüyorum, inşallah bu çirkinlikler biter. Rakiple olan eleştirilerimize ve rakibin suçlamalarına bakın. Aradaki kalite farkını göreceksiniz. Galatasraylı yönetcilere sesleniyorum. Böyle konuşan yöneticileri geri planda tutun. Türk futbolunu kirletmeyin" dedi.

ATHLETIC BILBAO MAÇI SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçı için Acun Ilıcalı şunları söyledi:

"Zor bir kura çektik Avrupa kupaları için. Takımımız çok güzel bir şekilde ülkemizi temsil ediyor ve güzel puanlar alıyor. Athletic Bilbao maçı çok önemli. Her zaman olduğu gibi oyuncularımıza ve hocamıza güveniyoruz. İnşallah ülkemizi gururlandıracak bir skorla ayrılırız. Her kupada iddialıyız. Sonuna kadar hepsini zorlayacağız. Takımımıza güveniyoruz. Umarım yarın da güzel bir gün olur."