Mourinho Fenerbahçe’de savunmanın merkezinde istikrar sağlayamadı: Stoperde kafa karıştı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ideal stoper ikilisini bulamadı. Bir türlü istikrarı yakalayamayan Portekizli hoca, sezon başından bu yana resmi maçlarda toplam 8 farklı stoper ikilisine görev verdi.
Savunmanın merkezinde; Çağlar-Djiku, Çağlar-Oosterwolde, Djiku-Oosterwolde, Çağlar-Becao, Becao-Djiku, Samet-Çağlar, Djiku-Samet ve Becao-Samet ikilileri şans buldu. Mourinho en çok Çağlar’a forma verdi.
Tecrübeli hocanın en fazla sahaya sürdüğü stoper hattı ise 9 kezle Çağlar-Djiku oldu.
‘KIRGIN DEĞİLİM’
Fenerbahçe’nin Beşiktaş derbisinde Siyah-Beyazlı taraftarlardan tepki gören forveti Cenk Tosun konuştu.
Eski Beşiktaşlı golcü, “Beşiktaş taraftarından böyle bir tepki beklemiyordum. Ben Siyah-Beyazlı kulübe 30 milyon Avro’ya yakın para kazandırdım. Yine de onların canları sağolsun. Beşiktaş taraftarına hiçbir kırgınlığımın olmadığını söylemek istiyorum” dedi.
Etiketler: #fenerbahçe #Stoper #jose mourinho
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