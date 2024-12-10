Mourinho Fenerbahçe’de savunmanın merkezinde istikrar sağlayamadı: Stoperde kafa karıştı

Yayınlanma: 10.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.12.2024 - 04:00

Savunmanın merkezinde; Çağlar-Djiku, Çağlar-Oosterwolde, Djiku-Oosterwolde, Çağlar-Becao, Becao-Djiku, Samet-Çağlar, Djiku-Samet ve Becao-Samet ikilileri şans buldu. Mourinho en çok Çağlar’a forma verdi.

Tecrübeli hocanın en fazla sahaya sürdüğü stoper hattı ise 9 kezle Çağlar-Djiku oldu.

‘KIRGIN DEĞİLİM’

Fenerbahçe’nin Beşiktaş derbisinde Siyah-Beyazlı taraftarlardan tepki gören forveti Cenk Tosun konuştu.

Eski Beşiktaşlı golcü, “Beşiktaş taraftarından böyle bir tepki beklemiyordum. Ben Siyah-Beyazlı kulübe 30 milyon Avro’ya yakın para kazandırdım. Yine de onların canları sağolsun. Beşiktaş taraftarına hiçbir kırgınlığımın olmadığını söylemek istiyorum” dedi.