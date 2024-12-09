Fenerbahçe'den Barış Alper Yılmaz açıklaması: 'Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahıs...'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Sivasspor-Galatasaray maçında Rey Manaj'ın sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan milli oyuncu Barış Alper Yılmaz hakkında bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün sözlerine tepki gösterdi.

Fenerbahçe'den Barış Alper Yılmaz açıklaması: 'Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahıs...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 18:44

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Sivasspor maçında sakatlanması ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şu şekilde:

"Dün oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun diyoruz.

Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin yarattığı kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.

"KENDİNİ BİLMEZ METİN ÖZTÜRK"

Maç sonunda, Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper Yılmaz'ı sakatlayan Sivassporlu oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek bu olaya Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor;

Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz.

Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde Fenerbahçe'yi hedef göstererek Kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz."

METİN ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sivasspor maçının ardından Rey Manaj hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Pozisyonu izleyince ağlarsınız. Kasıtlı bastı. Pozisyon gereği değil. 3 hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu, kasıtlı olarak Barış Alper'i katletti. Sivasspor yönetimini tenzih ediyorum. Onlar ellerinden geldiği kadar ağırladı. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler."


Etiketler: #fenerbahçe #Barış Alper Yılmaz #metin öztürk #Rey Manaj

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