Acun Ilıcalı'dan flaş sözler: 'Aziz Yıldırım'ın Mourinho olayı komple yalan!'

Yayınlanma: 03.06.2024 - 21:13

Güncelleme: 03.06.2024 - 21:16

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeni yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, TV 100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Yönetime girmemdeki en büyük sebep şartların değişmesi. Fenerbahçe sevgim 7-8 yaşından beri sürüyor. Taraftar olarak sürekli maçlara gidiyordum zaten. Ali Koç yanıma gel dedi. İşlerim de iyi gitmişken ve sayın başkanımız bu teklifi yapmışken kabul ettim."

"BEN BÖYLE BİR EKİP GÖRMEDİM"

"Ben, Jose Mourinho, Mario Branco, Ahmet Ketenci ve Ali Koç beraber futbol bölümünü sırtlayacağız gibi görünüyoruz eğer ki seçimi kazanırsak. 15 gündür Mario Branco ile sürekli çalışıyoruz. Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte futbol da bu kadar anlayan bir ekip ben görmedim."

"MOURINHO FİKRİ BRANCO'DAN ÇIKTI"

"Mourinho fikri Branco'dan çıktı. Ali Koç ile bu fikri yaklaşık iki ay önce paylaşmış. İlk temas Ali Koç'un bilgisiyle Mario Branco oldu. Ben futbolda şunu anladım, herkes konuşur birisi gider alır. Biz de tam anlamıyla bunu yaptık."

"MOURINHO ÇOK İSTEKLİYDİ"

"Mourinho gibi isimler güven ister. Burada en önemli faktörler Fenerbahçe isminin güveni ve Ali Koç ismi. Ali Koç'un Fenerbahçe başkanı olması çok önemli etkenler bu tip şeylerde. Mourinho ile görüştüğümde gelmeye çok istekli görünüyordu."

"AZİZ YILDIRIM'DAN YÜKSEK BİR TEKLİF ALMIŞ"

"Ben, Mourinho ile görüşmeye gittiğimde Fenerbahçe'nin rakiplerinden Partizan'ı araştırmaya analiz etmeye başladım demişti. Görüşmeye gittiğimizde Aziz Yıldırım'dan yüksek bir teklif aldığını ancak bunu pazarlık kozu olarak kullanmayacağını söyledi."

"HOCAMIZ TANIYORDU"

"İlk başta görüşen Mario Branco. Branco ile görüştükten sonra Aziz Yıldırım gidip kazanmak için sert bir teklif yapıyor. Karşımızda anlaşmaya hazır bir insan vardı. Fenerbahçelilerin şunu anlaması lazım Fenerbahçe global bir isim. Hocamızla görüştüğümüzde Fenerbahçe'nin kim olduğunu biliyordu."

BENZEMA AÇIKLAMASI

"Ali Koç oyuncular ile imza atılmadan konuşmuyor. Biz şu anda ciddi dünya yıldızları ile görüşüyoruz. Hocamız onay verdiği takdirde bu transferleri bitirmek için harekete geçeceğiz. Transfer listemizde Karim Benzema yok. Sosyal medyada dolaşan isimlerle ilgilenmiyoruz ama taraftarlarımızın gönlü rahat olsun. Büyük isimlerle buluşacağımızı düşünüyorum. Başkanımızın kafasında çok başka bir şey var. Yeni bir Fenerbahçe var diyebilirim."

"AVRUPA'DA BAŞARI İSTİYOR"

"Mourinho, Galatasaray maçını izlemiş ve bu takım iyi dedi bize. Bu oyuncuların çıkacağı noktanın farklı olduğunu söyledi ancak tabii ki de transfer istiyor. Jose Mourinho'nun hedefi Süper Lig'den çok Avrupa'da başarılı olmak."

"ADİL BİR SEZON OLMADI"

Bu takım sadece bir kere mağlup olmuş. En pahalı kadro bizde. Eğer ki en pahalı kadroyu kurarsan puanlar gelir, basit bir matematiği var. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasındaki en büyük sebep adil bir sezon olmadı.

Vallahi bu konuda etkim olmasa elimi taşın altına koymazdım. Ben garanti ediyorum önümüzdeki sezon adil lig olacak. Söz veriyorum, çözeceğim bunu."

"BU KARALAMA ÇOK ÜZÜCÜ"

"Çok üzücü! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye başkanlığı çok istiyor olabilir. Seçimde hezimetle ayrıldı, içinde bir şey yaşıyorlar olabilir. Ancak başkan olabilmek için bir Fenerbahçeliyi karalamak bana üzücü geliyor. Fenerbahçe'nin sorunu bu içerideki kavgalar. Suçlama çok çirkin olduğu için cevap vermek durumundayım. 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa, bu art niyet. Daha önce 35 yıl önce görüştüğümüz açıkladım. Bir sohbet için gittim 'Fakirlere yardım et, insanlara destek ol' gibi Müslümanlığın güzel yanlarıydı. 18 yaşındaydım. Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde Fenerbahçe'yi kendi programımda ağırladım. Amacım Fenerbahçe'ye yardım etmekti. Aziz Yıldırım'a bayılıyordum da ondan bunu yapmadım! Kendi başkanlığında Acun çok iyi, sonra Acun çok kötü! Çok komik ya! Takımıma destek oluyorum, aşığım bu renklere. Elimden geleni yapıyorum. Ali Koç başkan olduğunda aradı ve kampanya yapmamızı istedi. Üç günde 20 Milyon Euro topladık. Kanalımı Fenerbahçe için kullandım. Benim amacım Fenerbahçe'ye yardım etmek. Beni neden karalıyorsun? Senin karalamanla bana bir şey olmaz."

"AZİZ YILDIRIM YALAN SÖYLÜYOR"

"Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho olayı komple yalan! Üç gün görüşemediler, irtibat kuramadılar! Mourinho, bizimle görüştükten sonra telefon değiştirdi! Ulaşamadılar! Anlşama falan yok! Londra'da görüşmüşler, Mourinho da Ali Koç'a ve projelere baktı... Adam kabul etti."