Acun Ilıcalı'dan seçim açıklaması: 'Aşık olduğum kulübün yönetiminde olmak...'

Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde bulunan Acun Ilıcalı, basın mensuplarına konuştu. Ilıcalı, "Benim için büyük bir mutluluk, aşık olduğum kulübün yönetiminde olmak büyük bir şeref. Bu işler kısmet" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 10:19
Acun Ilıcalı'dan seçim açıklaması: 'Aşık olduğum kulübün yönetiminde olmak...'
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Fenerbahçe'de yapılacak seçimde Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Beyaz TV'ye konuşan Acun Ilıcalı, "Benim için büyük bir mutluluk, aşık olduğum kulübün yönetiminde olmak büyük bir şeref. Bu işler kısmet. Allah bugünü nasip etti. Mühim olan faydamın olması. Ben zaten yönetimde değilken de elimden geleni yapıyordum ama şimdi daha fazla şansım olacak" dedi.

"FUTBOLCULARIN ÖKSÜZ KALDIĞINI HİÇ GÖRMEDİM"

Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe çok büyük bir camia, futbolcuların öksüz kaldığını hiç görmedim. Seçimi inşallah kazanırız. Çok önemli bir yönetim kurulu oluştu" ifadelerini kullandı.

Finansal açıdan Fenerbahçe'yi iyi yere getirmek istediklerini söyleyen Ilıcalı, "Finansal olarak neden Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine dönüşmeyelim diyorum. Bu potansiyelin olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe başkanlık seçimi 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak, çoğunluk sağlanamaması durumunda genel kurul 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek.


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