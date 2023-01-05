Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarları için tarihi karar

05 Ocak 2023 Perşembe, 16:41

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championsip ekibi Hull City, taraftarları için önemli bir karara imza attı. Kulüp, sezonun kalan bölümünde deplasman maçlarına taraftarlarının ücretsiz olarak götürüleceğini açıkladı.

Acun Ilıcalı

Kulübün sahibi olan Acun Ilıcalı açıklamasında, "Taraftarımızın desteği harikaydı ve onlara aynı desteği göstermek istedik. Şu anda insanlar için oldukça zor bir zaman olduğunu biliyoruz ve Noel her zaman pahalı bir dönemdir. Eğer onlara yardım edebilirsek, doğru bir şey yapmış oluruz" dedi.

"İNGİLTERE TARİHİNDE BİR İLK"

Daha önce kullandığı Hull City için kullandığı "Bir aile, bir rüya" sözlerine atıfta bulunan Ilıcalı, "Bunları söylediğimizde gerçekten ciddiyiz. Birçok taraftar, tren eksikliği nedeniyle deplasman maçlarına gitmek için bizimle temasa geçiyordu. Taraftarımızı elimden geldiğinde desteklemek ve mümkün olduğu kadar çok insanı Liam ve çocukları desteklemek için maçlara götürmeye teşvik etmek istiyorum. Birmingham ve Wigan deplasmanlarında atmosfer şaşırtıcıydı ve iki maçta da takımı galibiyet almaya motive etti" sözlerini kullandı.

Öte yandan Hull City taraftarları, Acun Ilıcalı'nın kararı için "İngiltere tarihinde bir ilk" yorumlarını yaptı.