Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu!
8 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde iddaa oranları belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak dev derbinin iddaa oranları açıklandı.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin Kadıköy'de taraftarının önünde oynayacağı maçta kazanma ihtimaline 2.01 oran belirlendi.
Okan Buruk'un başında olduğu Galatasaray'ın ezeli rakibinin sahasında galip gelme ihtimaline 3.01 oran verildiği duyuruldu.
Karşılaşmanın beraberlik oranı 3.31 olarak ilan edildi.
Öte yandan derbinin 2.5 Üst oranı 1.61 olarak açıklanırken, 2.5 Alt'ın oranı 1.98 olarak açıklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'deki FETÖ Komisyonu'nun başındaymış
- İmamoğlu’nu kurtaracak imam
- ‘Meclis'te 360’ı bul öyle gel’
- Tartışmalı isimler aday olacak!
- Sigaraya dev zam!
- 'Beni öldürmediklerine pişman olacaklar'
- Tutuklular arasında MHP'li yönetici de var
- 2004'te işe alınan Yavuz Faraşoğlu
- Tek cümlede özet: Kendilerini devlet yerine koymuşlar
- 'Ağabeyim beni dövdü'