Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu!

8 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde iddaa oranları belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2023 Perşembe, 16:19
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu!
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Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak dev derbinin iddaa oranları açıklandı.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin Kadıköy'de taraftarının önünde oynayacağı maçta kazanma ihtimaline 2.01 oran belirlendi.

Okan Buruk'un başında olduğu Galatasaray'ın ezeli rakibinin sahasında galip gelme ihtimaline 3.01 oran verildiği duyuruldu.

Karşılaşmanın beraberlik oranı 3.31 olarak ilan edildi.

Öte yandan derbinin 2.5 Üst oranı 1.61 olarak açıklanırken, 2.5 Alt'ın oranı 1.98 olarak açıklandı.


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