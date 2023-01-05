Lionel Messi'nin fotoğrafındaki Dünya Kupası sahte çıktı!

05 Ocak 2023 Perşembe, 13:18

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda finalde Fransa'yı eleyerek şampiyon olan Arjantin'de, kaptan Lionel Messi'nin tuttuğu kupanın sahte olduğu iddia edildi.

Lionel Messi

REKOR KIRAN FOTOĞRAFTA KUPA SAHTE ÇIKTI

2022 Dünya Kupası'nda ülkesini 36 yıl sonra ülkesini zafere ulaştıran Messi, kutlamalar sırasında Dünya Kupası'nı kaldırırken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Messi'nin bu resmi ise tarihi rekor kırdı. Daha önce World Record Egg'e (Dünya rekortmeni yumurta) ait rekoru kıran fotoğraf 74 milyondan fazla beğeni aldı.

Goal'de yer alan habere göre; Messi, kaldırdığı kupanın 'fake' (sahte) olduğunu anlayamadı. Habere göre, Arjantinli süperstar, önce orijinal kupayı kaldırdı ancak sadece birkaç dakika sonra kupa, geleneksel olarak FIFA yetkilileri tarafından sahadan çıkarıldı.

"KUPA ORİJİNAL AĞIRLINDAYDI"

Çocuklarıyla birlikte maçı Katar'da takip eden Paula ve Manuel adlı bir çift, Dünya Kupası'nın kopyasını yaparken Messi'nin fotoğrafındaki kupanın da kendi yaptırdıkları 'replika kupa' olduğunu iddia etti.

Arjantin'den Clarin'e konuşan Paula şunları söyledi:

"Dünya Kupası öncesi bir kupa yaptırdık. Kupa orjinal ağırlığındaydı ve altın renge boyandı. Amaç oyuncuların kupayı imzalamalarıydı. Ancak kupa sahaya üç kez götürüldü. İlk olarak Paredes'in bir akrabası aldı ve o imzaladı. Daha sonra oyuncuların aileleri istedi ve onlar da kupayla fotoğraf çekildiler. Oyuncu yakınları bana 'Kupayı kaybettin' dediler. Eğlendik ama geri istedik. Birkaç oyuncuya 'Paredes'in elindeki kupa bizim' dedik. Sonunda Lautaro Martinez getirdi ve o da imzaladı. Fotoğraflara baktığımızda Lionel Messi'nin kupamızı kaldırdığını anladık. Özellikle alt kısımlardaki detaylardan bunu anladık. Bu kupanın bizim olduğunu doğruluyordu. Hatta Messi'nin eşi Antonella ve çocuklarından biri de kupayı kaldırdı."







