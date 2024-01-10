Acun Ilıcalı'dan Hull City'ye flaş transfer!
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Fabio Carvalho'nun sezon sonuna kadar Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City'ye kiralandığını açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, kadrosunu Fabio Carvalho ile güçlendirdi.
Liverpool'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar Hull City'ye kiralandığı belirtildi.
Fabio Carvalho için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yer almıyor.
Carvalho, sezonun ilk yarısını da Leipzig'te kiralık olarak geçirmişti. Liverpool, genç oyuncunun Alman ekibinde fazla süre bulamaması sonrası Carvalho'yu takıma geri çağırmıştı.
Carvalho, sezonun ilk yarısında Leipzig'de 15 maçta toplam 360 dakika forma şansı bulabildi.
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