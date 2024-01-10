Acun Ilıcalı'dan Hull City'ye flaş transfer!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Fabio Carvalho'nun sezon sonuna kadar Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City'ye kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 14:24
Acun Ilıcalı'dan Hull City'ye flaş transfer!
Abone Ol google-news

Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, kadrosunu Fabio Carvalho ile güçlendirdi.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar Hull City'ye kiralandığı belirtildi.

Fabio Carvalho için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yer almıyor.

Carvalho, sezonun ilk yarısını da Leipzig'te kiralık olarak geçirmişti. Liverpool, genç oyuncunun Alman ekibinde fazla süre bulamaması sonrası Carvalho'yu takıma geri çağırmıştı.

Carvalho, sezonun ilk yarısında Leipzig'de 15 maçta toplam 360 dakika forma şansı bulabildi.


acun ılıcalı hull city fabio carvalho liverpool transfer

İlgili Haberler

Ozan Tufan'ın golü Hull City'e yetmedi

Ozan Tufan'ın golü Hull City'e yetmedi
Hull City'ye evinde Sunderland şoku!

Hull City'ye evinde Sunderland şoku!
10 kişi kalan Hull City, deplasmanda direnemedi!

10 kişi kalan Hull City, deplasmanda direnemedi!

En Çok Okunan Haberler