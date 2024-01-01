10 kişi kalan Hull City, deplasmanda direnemedi!
İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sheffield Wednesday'e 3-1 mağlup oldu.
İngiltere Championship'in 26. hafta maçında Sheffield Wednesday ile Hull City karşı karşıya geldi. Hillsborough'da oynanan maçı Sheffield Wednesday 3-1 kazandı.
Sheffield Wednesday'e galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Marvin Johnson, 55. dakikada Djeidi Gassama ve 72. dakikada Joshua Windass kaydetti. Hull City'nin tek golü 76. dakikada penaltı vuruşundan Scott Twine ile geldi.
HULL CİTY 10 KİŞİ KALDI
Konuk ekip Hull City'de milli oyuncu Ozan Tufan, 61 dakika süre aldı.
Hull City'de genç oyuncu Tyler Morton, karşılaşmanın 35. dakikasında dığrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Sheffield Wednesday, puanını 22 yaptı. Hull City ise 39 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Sheffield Wednesday, Southompton deplasmanına gidecek. Hull City, sahasında Norwich'i ağırlayacak.
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