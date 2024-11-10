Acun Ilıcalı'dan İbrahim Hatipoğlu'na tepki: 'Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun'

Yayınlanma: 10.11.2024 - 22:25

Güncelleme: 10.11.2024 - 22:25

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe ve Sivasspor kozlarını paylaştı. Fenerbahçe mücadeleyi 4-0 kazandı. Ligde 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde takibini sürdürdü.

Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı açıklamasında; "Bir tiyatro bir film oynanmazsa şampiyonluk konusunda kendimizi favori görüyoruz. Çok garip şeyler yaşıyoruz Türk futbolunda. Bizim iddiamız hep garip şeyler olduğu yönünde. Tartışmaya hazırız diyoruz. Ne zamanki Galatasaray maç kazanıyor. Tartışmalı pozisyon yok nerde yapı diyorlar. Biz sezonsal konuşuyoruz. Yapı nerede diyorlar? Geçtiğimiz hafta olan komik bir olay var. Pozisyonları tartışalım diyen biz miyiz? Teklif Galatasaray'dan geldi. Okuma yazma bilmeyen herkes için tekrar ortaya koyalım. Canlı yayında İbrahim Hatipoğlu dedi. Bunun dışında bir iddiası olan var mı? Devamında biz de kabul ettik. İbrahim Hatipoğlu'yla konuştuk ve en son gelen milli takım arası olsun dendi. Bir saygısızlık var mı, bir yalan var mı? Sevgili Hatipoğlu'ndan, daha doğrusu Sevgisiz Hatipoğlu 'Yanlış, böyle bir şey yok falan' dedi. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Yalan söylüyor. Bu sefer yanıt gelmedi" dedi.

ACUN ILICALI'DAN "TERAZİ" HATIRLATMASI

Fenerbahçe Asbaşkanı sözlerinin devamında, "Acun beyle görüşmeyecekmiş bundan sonra. Ne görüşeceksiniz zaten. Teraziden kaçan hırsızdır dediniz, teraziden kaçtınız. Fenerbahçe puan kaybetsin de bir şekilde hemen ne oldu yapı diyelim dediler. Fenerbahçe puan kaybedince yenilen haklar unutuluyor mu? Ne güzel bir dünya bu ya. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum buradan. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz kimsenin hakkı yenmesin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ifadesinde; "Yapıyı çökertme süresini zaman gösterir. Bu konuda önemli adımlar atılıyor. Bugün dikkat ederseniz, Trabzon'da komedi oldu. Hakeme dediklerini yaptırdılar. Aynı operasyon denemesi ama isyan eden bir hakem vardı. TFF net bir çaba içinde. Gerçi ceza aldım ama önemli değil. TFF'nin çabasını görüyor destekliyoruz" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLU FENERBAHÇE SAYESİNDE"

Acun Ilıcalı sözlerinin devamında; "Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderecekse bu Fenerbahçe sayesinde. Gidin bakın en çok puanı kim toplamış. Bir mağlubiyet kovalamayın. Bir takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecekse Fenerbahçe sebebiyle gidiyor" dedi.