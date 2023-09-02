Acun Ilıcalı'dan 'Icardi mi, Dzeko mu?' sorusuna cevap

Yayınlanma: 02.09.2023 - 16:27

Güncelleme: 02.09.2023 - 16:43

Ünlü televizyoncu ve spor adamı Acun Ilıcalı, Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Ilıcalı, Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye Avrupa'daki projelerinden Süper Lig değerlendirmesine kadar birçok konuda merak edilenlere tek tek yanıt verdi.

Acun Ilıcalı'nın cevaplarından satır başları şu şekilde:

"SPORDA BAŞARI HİKAYESİ YAZMAK İSTİYORDUM"

Acun Ilıcalı, Türkiye’de birçok insanın belki gıptayla baktığı ve rol model aldığı bir kişi. Gazeteci, muhabir, program yapımcısı, medya patronu ve son olarak kulüp başkanı… Bu kadar çok unvan olması ve sıfırdan bu noktalara gelmek nasıl bir duygu?

"Acun Ilıcalı: Unvan algısı olan bir insan değilim. Üzerimde apolet gibi hissetmiyorum ama Allah nasip etti. Gerçekten kariyerimde başarısız olduğum bir dönem olmadı. Çok çalıştım gerçekten. Medyada çok başarılı olduk. Televizyon dünyasında bir yere vardığımızı düşündükten sonra açıkçası sporda da başarı hikayesi yazmak istiyordum."

"OZAN'A TEKLİFLER GELDİ"

Ozan Tufan’la ilgili Türkiye’de bu sene de transfer söylentileri oldu, Ozan istedi mi dönmeyi?

"Ozan’ı isteyenler oldu. Değerli bir futbolcu, çok normal. Değerli kulüplerimizden teklifler geldi ama Ozan’ın kafası buradaki başarı hikayesinde. Türkiye’deki futbol çok değerli benim için. Bu futbolun aslında tam ortasındayım. Ama İngiltere’deki bir futbolcu için başka duygular da var. Ozan, Türkiye’yi yaşadı biraz da orayı yaşamak istiyor. Hocamızın da çok beğendiği oyuncu. 4 golle gol krallığına doğru da gidiyor."

"ŞAMPİYONLUK FAVORİM..."

Süper Lig’de favoriniz kim?

"Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra Beşiktaş’ı da çok beğeniyorum. İstikralı bir hocası ve realist bir kadrosu var. Beşiktaş’ın da oyunun içinde olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kadro olarak bu noktalara geldiğini pek hatırlamıyorum. Aziz Başkan’ın iki dönemi vardır, Van Persie, Nani’li dönem. Bir de Roberto Carlos’lu bir dönem var. O dönemde de iyi kadrosu vardı.

Fenerbahçe’de Rebrov’un yedek olduğunu gördüm. Dünyada Shevchenko-Rebrov ikilisi en iyisi mi diye konuşulurken Rebrov Fenerbahçe’de oyuna giremiyordu. Fenerbahçe’nin böyle kadro zamanları da oldu. O kadro kalibresinde bir kadro oldu.

Hangisi daha iyi bilemeyiz. Hayretler içerisinde kaldığım oyuncular bu sene geldi, mutuyum. Galatasaray bir sene önce yapmıştı, bir kat daha üzerine çıktı. İki takımın şansını eşit görüyorum. Beşiktaş kadro olarak bir altta gözükse de futbolda iyi kadrolar kazanacak diye bir şey yok."

"TERCİH YAPAMAM"

İcardi mi Dzeko mu?

"Onu zaman gösterecek. Hocalarla alakalı bir durum. Hocaların oynadığı sistemle alakalı. İkisi arasında bir tercih yapamam. İkisinin de kariyeri birbirine yakın, özellikle İtalya’da."

"MESUT ÖZİL OLAYI İNFAZDIR"

Türkiye’de birçok sporcu ve spor adamıyla yakın ilişkin, dostluğunuz var. Bunlardan biri de Mesut Özil, Mesut’un Fenerbahçe kariyeri bir hayal kırıklığı oldu mu senin için?

"Çok basit anlatacağım. Tamamen kompleksli bir teknik direktörün, bir futbolcuya infazıdır Mesut Özil olayı. Pereira’yla ilgili yıllar önce röportajım var. İlk Fenerbahçe’den gönderildiğinde, bu hoca mı hoca değil demişimdir. O kadar o dönemde inancımı kaybetmişimdir. Aynı adam tekrar geldi maalesef. Kompleksli, gençleri çıkarıyorum havası yaratmaya çalışan, kendisini ön plana çıkaran, yıldızları değil gençleri çıkartıyorum demeye çalışan, yıldız düşmanı bir adam. Bundan sonraki kariyerinde de çok zorluklar yaşayacak. Bu tarz karakter problemi olan hocaların dünya futbolunda bir yere geldiğini görmedim. Bu adam Mesut Özil’le buluştu. Mesut Özil, son 9 maç Emreli dönemin hepsinde var.

Fenerbahçe aradaki puan farkını kapatıyor. Ondan sona kıl payı şampiyonluk kaçıyor. Mesut’la yeni sezona başlanıyor. Galatasaray deplasmanında Mesut ve İrfan maçı beraber kopardı. Frankfurt deplasmanında gol atıyor. Gaziantep’te atıyor. Sonra Mesut 2 hafta oynamıyor. Sonra bir daha oynamıyor. Dünyada bir kural vardır, yıldız futbolcu alıyorsan ya oynatırsın ya almazsın. Alex’i yedek bırakmaya kalktık, ertesi gün Türkiye’yi terk etti. Bazı oyuncular yedek kalmaz. Ronaldo’yu yedek bırakabildiler mi, dünya karıştı. Mesut Özil kariyer olarak dünyadaki aktif oyuncular içerisinde belki ilk 10’a girer. Ne oldu, bu adamı biz 5 dakika, 10 dakika oynattık, ertesi gün oynatmadık. Bütün sinir sistemini bozdu.

Bence tamamen bir teknik direktörün bir oyuncuya vereceği bütün zararı verdi. CV’sine bakıyorum, Van Persie’yle tartışması oldu, onu da çıldırttı. Çin’de Hulk’la birbirine girmişler. James Rodriguez’i Şampiyonlar Ligi’nde oynatmadı diye Porto bunu kovuyor zaten. Adamın her yerde yıldızlarla problemi oldu. İrfan Can Kahveci’nin Pereira’ylayken oyundan çıkarken cinnet geçirdiğini hatırlamıyor musunuz? Hiç mi bir oyuncuyla ilişki kuramazsın. Hayatımda yaşadığım en büyük üzüntülerden birisi dünya çapında bir oyuncunun Türkiye’ye gelmek için bütün fedakarlıkları yapması ve devamında da bir teknik direktörün bir oyuncuya bu kadar şefkatsiz, duygusuz, kimyasını bozacak şekilde yaklaşmasıyla Türkiye’den kayması."