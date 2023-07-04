Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 04.07.2023 - 14:41

Güncelleme: 04.07.2023 - 14:41

Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, Türkiye'de yaptıkları hazırlık kampında basın toplantısı düzenledi.

Ilıcalı, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili açıklamada bulundu. Ayrıca Ilıcalı, Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiasına yanıt verdi.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"İrfan Can Kahveci'nin transferi gündemimizde yok. İrfan çok büyük bir yetenek, çok severim ama şu anda böyle bir şey yok. Böyle bir durumda ilk görüşeceğim kişi sayın Ali Koç olur. Şimdi böyle bir durum söz konusu değil."

İrfan Can Kahveci

"OZAN TUFAN KALACAK"

"Beşiktaş, benim için çok değerli bir camia. Değeri benim için her zaman büyüktür. Ozan Tufan da değerli bir oyuncu. Normal şartlarda Beşiktaş'a giderdi. Ben öyle düşünüyorum. Ozan'a İngiltere'de güzel bir ortam sağladık. Taraftarlar adına şarkılar söylüyor. Premier Lig hayali de var. Buna konsantre. Konu Beşiktaş'ı tercih etmemesi değil, Türkiye'ye dönmek istemiyor. İngiltere'de çok mutlu. Bu sene bizim için çok özel sene. Hocamızı çok seviyor. Aralarında ağabey-kardeş ilişkisi var. Hull City'de kalacak."

"14 milyon follower'ı (takipçi) olan bir insan kulübü satın alıyor. Benim böyle bir avantajım var. İrlanda'da iyi durumdayız. Orada da başarılar yakalamak istiyoruz. Hull City için de büyük avantajları olacak. Belki İngiltere ve İrlanda arasında iyi bir köprü oluruz."

Ozan Tufan

TÜRKİYE'DE KULÜP SATIN ALMAM

"Türkiye'de kulüp satın alırım, almam diyemem. Futbolun NBA'indeyim. Ulaşmak istediğim yer, dünyanın en büyük liginde başarılı olabilmek. Onun kapısındayım. Türkiye'de alabileceğim takım, konsantrasyonumu bozar. İleride başka bir şey olur, bilemem."

"Hedefim Hull City'de tarih yazmak. Neden Leicester City'nin yaptığını yapmayalım?"

20 BİN TARAFTAR OLDU

"Erzurumspor için destekte bulundum. Ancak Erzurumlular, Erzurumspor için ne yaptı? Buna bakmak lazım. Tribünlerde taraftar yok. Kocaelispor, Sakaryaspor mesela bambaşka bir seviyede. Hull City'yi tribünde 8 bin taraftarla aldım. Geçen sene 20 bin taraftar var. Artık deplasmana 5 bin kişi ile gidiyorlar. Futbolu seven bir ülke."

"Hull City'nin Premier Lig'i zorlamasına konsantreyiz. Avrupa'da Leipzig gibi her ülkeden takım satın alma gibi bir düşüncem yok. İrlanda'da Shelbourne FC ile de tarih yazmak istiyoruz, Avrupa'ya katılmak istiyoruz."

Acun Ilıcalı

"KORSAN YAYIN BÜYÜK TEHLİKE"

"Türkiye'de korsan yayının bitmesi lazım. Bu ülke futbolda çok zorlanacak. Anadolu takımlarını çok zor günler bekliyor. Anadolu naklen yayın parası ile yaşıyordu. Şu anda naklen yayın geliri korkunç derecede düştü. beIN Sports'un suçu yok. Korsan yayın var, abone sayısı az. Naklen yayın gelirleri 10'da 1'e düştü. Anadolu takımları bundan sonra çok zorlanacak, uyarıyorum. Korsan yayını ülkecek bitirmemiz lazım. Bunun için 1 yıldır uğraşıyorum."

"Erling Haaland nasıl geliyor? İngilizler bu işi nasıl yapıyor? Nüfusumuz İngiltere'den fazla. Futbol dışında birçok konuda İngiltere ile aynı seviyedeyiz, hatta öndeyiz. Mesela Netflix abone sayısında öndeyiz. Ama futbolda İngilizler 50 kat daha iyiler. Neden? Sebebi korsan yayın. Cezalar konulmalı, bu suç olmalı. Hırsızlık engellenmeli. Bunu yapanın hırsızlık yaptığını bilmesi gerekiyor. İki sene sonra bizi çok daha zor günler bekliyor."

"KORSAN YAYIN BİTSİN, UCUZLAR"

"Korsan yayını biterse, aylık üyelik fiyatları düşer. 25-30 milyon dolara Şampiyonlar Ligi'ni aldım. Korsan yayın bitsin, abone sayısı artsın, fiyatlar ucuzlar. Şampiyonlar Ligi'nden para kazanmıyorum, zarar ediyorum. Umrumda değil, paraya odaklanmıyorum. Korsan yayın bitsin, beIN Sports da fiyatlarını ucuzlatır."

"Hull City'de 11 kişilik scout ekibimiz var. Brezilya'da U20 Dünya Kupası'nı da takip ediyoruz. Çok önem verdiğimiz konu. Stoperimiz de genç takımdan çıkma. Harry Maguire, Hull City'den çıkma. Burası İngiltere'nin verimli toprakları. Genç yetenekler beni heyecanlandırıyor. Buna devam edeceğiz. Championship'te takımların bütçeki hemen hemen aynı. Takımların 30-35 milyon pound geliir oluyor. Bunun haricinde cebinizden ekstra 15 milyon pound harcayabiliyorsunuz. Biz limiti doldurduk. Her sene ekstra 15 milyon pound harcamayı düşünüyoruz ve güçlü takım kurmayı planlıyoruz. Premier Lig'den gelen takıma 75 milyon pound paraşüt parası veriyorlar. Bir de 25 milyon pound var, etti 100 milyon pound. Bu aslınmda haksız bir rekabet oluşturuyor. Bunu İngiltere'de de söyledim. Sanırım bizim İngiltere Federasyonu'ndan aldığımız gelir arttırılacak. Çünkü yıllar içinde ara açılmış."