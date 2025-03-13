Acun Ilıcalı'dan Rangers açıklaması: 'Glasgow'da her yer Fenerbahçe'

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında deplasmanda Rangers ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, maç öncesi görüşlerini aktardı.

Acun Ilıcalı'dan Rangers açıklaması: 'Glasgow'da her yer Fenerbahçe'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.03.2025 - 18:42

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

"GLASGOW'DA HER YER FENERBAHÇE"

Karşılaşmayla ilgili kısa bir açıklama yapan Ilıcalı, "İnanıyoruz takımımıza, hocamıza. Tüm camia olarak inancımızı gösteriyoruz. Glasgow'da her yer Fenerbahçe. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe ile Rangers arasında İskoçya'da oynanacak rövanş karşılaşması bugün (perşembe) saat 23.00'te başlayacak. Fenerbahçe, sahasındaki ilk maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.


Etiketler: #acun ılıcalı #fenerbahçe #Rangers

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