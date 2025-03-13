Fatih Karagümrük'ten transfer açıklaması: 'Öncelik Fenerbahçe'de'

Yayınlanma: 13.03.2025 - 18:29

Güncelleme: 13.03.2025 - 18:29

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.

Hurma, sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Marius Tresor Doh ile ilgili konuştu ve 21 yaşındaki futbolcunun satışından Fenerbahçe'nin yüzde 50 payı olduğunu söyledi.

"FENERBAHÇE'NİN YÜZDE 50 HAKKI VAR"

Süleyman Hurma, "Marius Tresor Doh şu anda birçok takımın transfer listesinde ve takip ediliyor. Marius Tresor Doh ile yollarımızı bu sezon ve gelecek sezon ayırmayı düşünmüyoruz. Marius Tresor Doh'un bonservisi noktasında Fenerbahçe ile ortaklığımız var. Doh'un satışından Fenerbahçe'nin yüzde 50 payı var. Aynı zamanda futbolcunun satın almasında da öncelik Fenerbahçe'nin, sözlü olarak bu madde var. Hiçbir şey olmasa bile insani olarak bunu bunu yapma zorunluluğumuz var. Marius Tresor Doh'u Fenerbahçe Kulübü keşfetti, biz de Fatih Karagümrük Kulübü olarak oyuncunun gelişimine katkıda bulunuyoruz. Doh'un görüntüsü şu anda çok üst düzey bir oyuncu olacak görüntüsü. Çünkü oyunun 90 dakikasını yüksek şiddet ile oynuyor. Bu da şu demektir. Bu çok üst düzey kulüplerde, üst düzey bir oyuncu olacak demektir" dedi.

27 MAÇTA FORMA GİYDİ

21 yaşındaki orta saha oyuncusu Marius Tresor Doh, bu sezon Fatih Karagümrük'te 27 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.