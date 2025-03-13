Avrupa Ligi simüle edildi: İşte Fenerbahçe'nin tur ihtimali!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 11:39

Güncelleme: 13.03.2025 - 11:39

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda bu akşam Rangers'a konuk olacak. Sahasında oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, rövanş maçını farklı kazanıp çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finale kalan 8 takım belli olacak. Maçlar öncesinde Avrupa Ligi maçları simüle edilirken Fenerbahçe'nin tur şansı ve olası çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk ihtimalleri de belirlendi.

Opta verilerine göre son 16 turundaki ilk maçların ardından şampiyonluğu favorisi Lazio olurken İtalyan ekibini Roma, Lyon, Tottenham ve Manchester United takip etti.

İşte Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları öncesinde tur ihtimalleri:

FENERBAHÇE

Çeyrek final: Yüzde 9.2

Yarı final: Yüzde 3

Final: Yüzde 1.1

Şampiyonluk: Yüzde 0.5

RANGERS

Çeyrek final: Yüzde 90.8

Yarı final: Yüzde 25.6

Final: Yüzde 8.6

Şampiyonluk: Yüzde 3.4

LAZIO

Çeyrek final: Yüzde 91.3

Yarı final: Yüzde 65.5

Final: Yüzde 41.2

Şampiyonluk: 23.2

ROMA

Çeyrek final: Yüzde 65.7

Yarı final: Yüzde 46.4

Final: Yüzde 26.2

Şampiyonluk: Yüzde 14.1

LYON

Çeyrek final: Yüzde 95.9

Yarı final: Yüzde 48.4

Final: Yüzde 23.8

Şampiyonluk: Yüzde 10.8

TOTTENHAM

Çeyrek final: Yüzde 49.7

Yarı final: Yüzde 31.6

Final: Yüzde 17.4

Şampiyonluk: Yüzde 9.7

MANCHESTER UNITED

Çeyrek final: Yüzde 64.7

Yarı final: Yüzde 34.8

Final: Yüzde 18.8

Şampiyonluk: Yüzde 9.6