Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'ten 'servet' bekliyor!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 14:06

Güncelleme: 13.03.2025 - 14:06

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, başarı basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor. Mourinho'nun yeni prensi olan Yusuf Akçiçek için birçok takım devreye girerken, Fenerbahçe 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili planını yaptı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa devlerinin radarında olan Yusuf Akçiçek ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Oyuncunun maaşı 1 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı.

Öte yandan Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini de belirledi.

40 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'ten en az 40 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.

Transferin 40 milyon Euro'ya gerçekleşmesi halinde Yusuf Akçiçek, Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.

Öte yandan Yusuf Akçiçek bu rakam ile en çok bonservis ödenen Türk futbolcu rekorunu da Arda Turan'ın (34 milyon Euro) elinden alacak.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz gün genç stoperle ilgili açıklama yapmış ve "Yusuf Akçiçek için sözlü konuştuk. İngiltere Premier League'den bir takımın sportif direktöründen mesaj geldi Anderlecht maçından sonra 'Şu an 20 milyon oldu' diye. Bizim satmayı düşündüğümüz bir oyuncu değil" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon 15 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 850 dakika sahada kaldı.