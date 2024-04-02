Acun Ilıcalı'dan sert tepki: 'Futbola adaleti getireceğiz'

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kulüp üyesi Acun Ilıcalı, Olağanüstü Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 21:53
Acun Ilıcalı'dan sert tepki: 'Futbola adaleti getireceğiz'
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kulüp üyesi Acun Ilıcalı, Olağanüstü Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor maçında, o gün provokatörler, sahaya atlayıp takımımıza vahşi saldırıyı yaptılar. Ama bunun öncesinde orada bir hakem olsa 60. dakikada maçı tatil edip, hak ettiğimiz güvenliğe ve o ortamda bulunmama hakkımızı bize sağlayabilirdi. Oradaki herkes olay olacağını biliyordu. Sahaya meşale atıldığı anda, hakem meşaleye dönüyor ve faulü görmüyor. Dumanlar çıkıyor ve faulü görmüyor, o sırada faul var hesapta, faulü uyduruyor. Sonra gol yiyoruz. Bir hakem futbolcuların can güvenliğini bu kadar tehlikeye atabilir mi? Futboldan nasibini almış bir hakem, bir şekilde acaba koca bir takımı linç ettirme tehlikesi yaşatır mı?"

'FUTBOL KAOSU YAŞANIYOR'

"Ülkemizde biliyorsunuz, ciddi bir futbol kaosu yaşanıyor. Yurtdışında insanların futboldan eğlendiğini, ülkemizde acı çektiğini görüyoruz. Biz neden acı çekiyoruz. Şu anda yaşadığımız ortamın nedeni ne? Ben uzun süre düşündükten sonra, ortamı da izledikten sonra, tek bir kelime söyleyeceğim, o kelime bu kaosun sebebi, adalet. Nasıl bir ülkede hakimler adaleti sağlıyorsa, spor dünyasında da hakemler adaleti sağlar. Aylardır söylediğim yabancı hakem, son bir ayda tescillendi. Adaletin olmadığı, hakemlerin de bu görevi yapabilecek durumda olmadıklarını bizlere gösterdiler."

'TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ'

"Hepimiz için tarihi bir gün yaşıyoruz. Burada, bu kalabalığı toplayabilmek, böyle bir kalabalığın burada olması gurur verici bir tablo. Fenerbahçeli olduğum için bir kez daha gurur duyuyorum. Herkesin eline, ayağına sağlık. İyi ki varsınız."


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