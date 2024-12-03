Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör açıklaması: 'Altı isimle görüştük'
Tim Walter ile yolları ayıran İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni teknik direktör hakkında açıklamalarda bulundu.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kulübün yeni teknik direktör arayışı için konuştu.
Ilıcalı, yaptığı açıklamada, "Yeni teknik direktör için fazla zaman kaybetmek istemiyoruz. Zaman kaybedecek durumda değiliz bence. Şimdiden çok iyi, kaliteli altı teknik direktörle görüştük. Amacımız, kısa sürede bu işi halletmek" sözlerini sarf etti.
KÜME DÜŞME HATTINDA
Hull City, sezona başladığı Alman teknik direktör Tim Walter ile 27 Kasım'da yollarını ayırmıştı.
İngiliz ekip, 18 haftası geride kalan ligde topladığı 15 puanla küme düşme hattında yer alıyor.
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