Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 6 maç sonra kazandı

İngiltere İkinci Ligi Championship'te küme düşme korkusunu hissetmeye başlayan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Peterborough United'ı deplasmanda 3-0 yendi; 6 maç sonra kazandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2022 Cumartesi, 21:32
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 6 maç sonra kazandı
Abone Ol google-news

Hull City ile Peterborough, İngiltere Championship'in 35. haftasında Weston Homes Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazanırken, 6 maçlık aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı.

6 MAÇLIK KÖTÜ SERİ SON BULDU

Karşılaşmada Hull City'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Smith, ile 51 ve 70. dakikalarda Lewis-Potter kaydetti.

Acun Ilıcalı'nın takımı bu galibiyetle 6 maçlık aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 37'ye yükseltti. Peterbrough ise 21 puanla son sırada kaldı.




Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler