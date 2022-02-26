Osman Korkmazel: Sivasspor vurgunu, Rıza hocanın ilk göz ağrısı Beşiktaş’tan yedi

26 Şubat 2022 Cumartesi, 21:06

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadele dolu karşılaşmayı spor yazarımız Osman Korkmazel, değerlendirdi.

İşte Korkmazel'in değerlendirmesi:

"Rıza Çalımbay da, Önder Karaveli de Beşiktaş’ta kök salan hocalar. İkisi de Beşiktaş’ın efsane hocası Serpil Hamdi Tüzün dönemindeki altyapıların ürünüdür. Onlara sorulsa hiç düşünmeden; ‘Biz Serpil hocanın ürünüyüz’ derler. Dün akşam Yeni 4 Eylül Stadı’nda kucaklaşmaları, bir anda o yılları getirdi aklıma. İkisi de Türk futbolunun kendi adıma son yıllardaki en düzgün, yapıcı, öğretici, üretici, futbol bilgini hocaları... Bakalım nasıl bir futbol akşamı yaşatacaklar bizlere. İki takım da 3’ncü bölgede baskın oyuna ön plana almıştı. O baskılardan birini 12’nci dakikada değerlendiren Beşiktaş oldu. Ghezzal sağ kanatta ipe dizer gibi 3 rakibini ekarte edip ortaladı; topu golle buluşturan Batshuayi oldu. Sivasspor hemen karşı atağa geçti; 22’nci dakikada Erdoğan’ın ortasını Hakan gole çeviremedi ama 4 dakika sonra Yatabare kafayı yapıştırdı ve skora denge getirdi. Bu bölümden sonra orta merkez yol geçen hanına döndü. Gol her iki taraftan da gelebilir. Dakikalar 42’yi gösteriyordu ki, Umut’un enfes ortasına Beşiktaş’ın o ana kadar en iyisi olan Ghezzal çok şık bir kafa vuruşuyla takımını yeniden öne geçirdi.

Sivasspor taraftarı etkin değildi, katkı yapamıyorlardı takımlarına. Zaten süre de yetmedi ve ev sahibi soyunma odasına başı önde gitti...

İkinci yarı kadrolarda bir değişim yoktu. Sivasspor taraftarı oyuna etkinlik getirdi. Önde baskıyı fazlaca yaptıran onlardı. Çok net bir fırsat Caner’in kafa vuruşundan geldiyse de top direği yalayıp gitti. Önder Karaveli işin farkına vardı ve Josef’i ekstra güç olarak oyuna dahil etti. Sivasspor bastırıyor ama dakikalar 69’u gösteriyor; net bir fırsat harcamadılar. Beşiktaş daha olgun Atiba-Jasef orta merkez yönetimine, sonradan oyuna dahil olan Güven’de gol sahasında yöneticilik yapınca oyuna hakim oldular. Vee o Güven Hakan’ın eline çarpan topu hakeme kabul ettirdi ve Var’a baktırdı. Sarper Barış gitti baktı, penaltıya hükmetti. Batshuayi de fileleri 2’nci kez havalandırdı. Bu kez de VAR gözlemiyle Sivasspor da bir penaltı kazandı. F. Fajr skoru 2-1’e getirdi. Beşiktaş 87’de Batshuayi ile önemli bir gol fırsatını harcadı.

8 dakika uzatma, Sivasspor saldırıya geçti ama hızlı çıkışlarla golü arayan Beşiktaş. Son dk.da Ersin öyle bir kurtarış yaptı ki, bu 3 puanın habercisiydi. Sezonun ilk maçında evinde Konyaspor’a karşı oynayan Rıza Çalımbay’ın öğrencileri 1-0 yenilmişti. Ve Sivasspor evinde 13 hafta sonra 2’nci vurgunu, Rıza hocanın ilk göz ağrısı Beşiktaş’tan yedi..."