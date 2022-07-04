Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Doğukan Sinik'i transfer etmek istiyor

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:39

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City transferde atağa geçti. Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i bonservisiyle kadrosuna katan Hull City, Antalyaspor'un yıldızı Doğukan Sinik'e talip oldu.

GÖRÜŞMELER OLUMLU YÖNDE İLERLİYOR

Hull City, Antalyaspor forması giyen 23 yaşındaki Doğukan Sinik için resmi transfer teklifi yaptı. Kulüpler arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

Antalyaspor'la sözleşmesi 2024'te sona erecek olan sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibinde 35 maçta forma giydi ve 3 gol atıp 7 asist yaptı.



