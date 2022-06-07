Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı bitirmeye çok yakın
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı transfer etmeye yakın olduğu iddia edildi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı kadrosuna katmaya yaklaştı.
Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, gelecek sezonda Premier Lig'e çıkmak için güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istiyor.
Vole'nin haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ozan Tufan transferi için bir araya geldi. Hull City, Ozan Tufan ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe'nin kararının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.
Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan Tufan, bu sezon Fenerbahçe ve Watford'da toplamda 18 maçta görev aldı.
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