Konyaspor, Robert Muric ve Domagoj Pavicic'i renklerine bağladı
Süper Lig ekibi Konyaspor, Hırvat oyuncular Robert Muric ve Domagoj Pavicic'i transfer etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Robert Muric ve Domagoj Pavicic'i kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul'da düzenlenen imza töreniyle Robert Muric ve Domagoj Pavicic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Dinamo Zagreb altyapısında yetişen Muric'in, Hırvatistan 1. Ligi takımlarından Rijeka'da forma giydiği ve geçen sezon 37 maçta 12 gol, 10 asist kaydettiği bildirildi.
Aynı takımda forma giyen ve bonservis bedeli ödemeden kadroya dahil edilen Pavicic'in de Dinamo Zagreb altyapısında yetiştiği, 2021-2022 sezonunda toplam 39 maçta 6 gol ve 4 asist ile oynadığı ifade edildi.
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