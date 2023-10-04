Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City 8 maç aradan sonra kaybetti

Yayınlanma: 04.10.2023 - 00:38

Güncelleme: 04.10.2023 - 00:38

İngiltere Championship'in 10. hafta karşılaşmasında Ipswich Town ile Hull City karşı karşıya geldi. Portman Road Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ipswich Town 3-0'lık skorla kazandı.

Ipswich Town'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Wes Burns, 41. dakikada Conor Chaplin ve 65. dakikada Harness kaydetti.

Bu sonucun ardından Hull City, ligde 8 maç aradan sonra mağlup oldu.

Hull City'de Doğukan Sinik 68. dakikada oyuna dahil oldu.

Ipswich Town bu galibiyetle birlikte puanını 25'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Hull City ise 16 puanda kaldı.