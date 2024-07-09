Acun Ilıcalı'nın yıldızına Premier Lig'den bir talip daha!

Yayınlanma: 09.07.2024 - 12:13

Güncelleme: 09.07.2024 - 12:13

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull Ctiy'nin yıldızı Jaden Philogene, Premier Lig takımlarının radarında.

Premier Lig'in yeni ekibi Ipswich Town'un ardından Everton'ın da Transfer için devreye girdiği ve Hull City'ye teklifini ilettiği belirtildi.

Athletic'te yer alan haberde Everton'ın 22 yaşındaki futbolcu için 16 milyon sterlin ve bonuslar önerdiği ifade edildi.

IPSWICH TOWN İKİ FUTBOLCUYU İSTİYOR

Uzun bir aranın ardından Premier Lig'e yükselen Ipswich Town, Hull City'den iki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Ipswich Town'un Jaden Philogene ile birlikte Jacob Greaves için toplam 35 milyon sterlin teklif ettiği kaydedildi.

Hull City formasıyla geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Jaden Philogene, 12 gol ve 6 asist kaydetti.

Jacob Greaves ise 43 maçta sahaya çıktı. 23 yaşındaki stoper bu maçlarda 2 kez ağları havalandırıp 4 asist kaydetti.