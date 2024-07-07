Premier Lig'in yeni ekibi gözünü dikti: Hull City'nin 2 futbolcusuna dev teklif!
İngiltere Premier Lig ekibi Ipswich Town'un, Hull City forması giyen Jacob Greaves ve Jaden Philogene'nin transferi için teklif yaptığı iddia edildi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin iki yıldızına dev teklif yapıldı.
ABD merkezli The Athletic'te yer alan habere göre; Premier Lig'in yeni ekibi Ipswich Town, Jacob Greaves ve Jaden Philogene için Hull City'ye bonuslar hariç 41 milyon Euro'luk teklif yaptı.
Haberde Hull City stoperi Jacob Greaves'e ayrılık için izin verildiği ve İngiliz ekibi için kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.
PHİLOGENE İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Teklif yapılan bir diğer isim olan Philogene için ise iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Bununla birlikte 22 yaşındaki futbolcuyla Crystal Palace'ın da ilgilendiği ifade edildi.
Anlaşma sağlanırsa Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, iki oyuncudan önemli bir bonservis geliri sağlayacak.
İKİ OYUNCUNUN RAKAMLARI
22 yaşındaki Philogene, Hull'da 32 maça çıktı ve 12 gol, 6 asist yaptı. 23 yaşındaki Greaves ise 177 maçta 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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