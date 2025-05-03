Acun Ilıcalı'ya iyi haber! Hull City, averajla ligde kaldı
Son haftaya küme düşme hattında giren Hull City, Portsmouth ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve gol averajıyla ligde kaldı.
İngiltere Championship'in 46. ve son haftasında Portsmouth ile Hull City karşı karşıya geldi. Fratton Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 18. dakikada Matt Crooks ile öne geçti. Ev sahibi Portsmouth, 55. dakikada Christian Saydee ile eşitliği sağladı.
Son haftaya küme düşme hattı içerisinde giren Hull City, bu beraberlikle birlikte puanını 49'a çıkardı ve averajla ligde kalmayı başardı. Haftaya Hull'un üstünde giren Luton Town ise West Bromwich deplasmanında 5-3 yenildi ve Hull ile aynı puanla küme düştü.
Championship'te daha önce Leeds ve Burnley, Premier Lig'e yükselmeyi garantilemişti.
Sheffield United, Sunderland, Coventry ve Bristol City ise playoff bileti aldılar.
Etiketler: #acun ılıcalı #hull city #İngiltere Championship
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