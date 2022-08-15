Acun llıcalı'nın takımı Hull City, Halil Dervişoğlu ile anlaştı
Son iki sezonu Galatasaray forması altında geçirdikten sonra kulübü Brentford'a dönen Halil Dervişoğlu'nun babası, "Biz, Hull City ile anlaştık. Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz" dedi.
2020-2022 yılları arasında Fatih Terim'in özel isteğiyle kiralık olaran Galatasaray'a imza atan ve zaman zaman çalkantılı dönemler geçiren Halil Dervişoğlu'nun ismi yeni sezonda Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılmıştı. Ancak Süper Lig'e transferi gerçekleşmemişti. Bu gelişmeler üzerine İngiliz ekipleriyle görüşme halinde olan yıldız futbolcu hakkında babası Muzaffer Dervişoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Ajansspor'un haberine göre; başarılı oyuncunun durumunu, Halil'in hem babası hem de menajeri olan Muzaffer Dervişoğlu resmen açıkladı. Muzaffer Dervişoğlu, "Biz, Hull City ile anlaştık. Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz" dedi. Hull City ile Brentford arasında görüşmelerinin devam ettiği de kaydedildi.
Başarılı oyuncu iki sezonda Galatasaray formasını 45 maçta giyerken, 8 kez rakip fileleri havalandırdı ve 3 de asist yaptı.
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