Adalı yönetimi, Dikilitaş projesi için üyelerden oyçokluğuyla yetki aldı: Beşiktaş’ta tarihi onay

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve yönetiminin “kulübün geleceği” olarak nitelendirdiği Dikilitaş projesine onay çıktı. Siyah-Beyazlı kulübün olağanüstü genel kurulunda üyeler Dikilitaş projesi için yönetime oy çokluğuyla yetki verdi. Başkan Serdal Adalı, Dikilitaş projesinin devlet güvencesi altında yapılacağını belirtip, “Göstermiş olduğunuz güvene layık olmaya çalışacağız. Beşiktaş’ımız bu projeyi devletimizle birlikte yapacak. Dikilitaş projesinden beklenen ciro yaklaşık 400 milyon Avro. İnşaat maliyetleri çıktıktan ve Emlak Konut proje yönetim maliyeti ödendikten sonra buradan kulübümüze kalacak net gelir 150- 200 milyon Avro arasında olacak. Kulübümüzün faiz giderli borçlarına karşılık gelen kısmı satıp, kalan tapuları da kasamıza koyacağız. Projeyi 3 sene içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

‘RAHMİ KOÇ YARDIM EDECEK’

Başkan Adalı, “Borçsuz bir Beşiktaş hayali kuruyoruz. Mali bağımsızlığı sağlayacak geliri sadece futboldan elde edemeyiz. Dikilitaş projesi, Beşiktaş’ın geleceğine ışık tutacaktır” ifadesini kullandı. Adalı, “Rakiplerimiz gayrimenkul projelerinden gelir elde etmeye bizden çok önce başladı. Bu projelerden 3’er, 4’er tane yaptılar. Biz yılda 50 milyon Avro sadece faize öderken, onlar bu bütçeleri oyuncu transferi için kullandı. Biz bugüne kadar sadece izlemekle yetindik” dedi. Serdal Adalı, “Akaretler’deki BJK Plaza, deprem yönetmelikleri nedeniyle boşaltılmak zorunda kalmış. 2.5 yıldır bomboş duruyor. Sayın Rahmi Koç ile güçlendirme masraflarını konuştuk ve her zamanki gibi Beşiktaş’ımız için gereken fedakârlığı yapacağını söyledi” diye konuştu. Beşiktaş üyeleri, Fulya’daki akaryakıt istasyonunun kira sözleşmesinin uzatılması için yönetimin istediği yetkiyi reddetti.