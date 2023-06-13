Adana, 10 yıl sonra A Milli Futbol Takımı'nı ağırlayacak
Adana, A Milli Futbol Takımı'nı 10 yıl aradan sonra 15 Ekim'de Letonya karşılaşması için Yeni Adana Stadyumu'nda ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan ve 15 Ekim'de Letonya ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların yerlerini belirledi.
Buna göre, Türkiye-Ermenistan mücadelesi 8 Eylül'de Eskişehir Yeni Stadyum'da gerçekleşecek. Ardından, Letonya maçı ise 15 Ekim'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
YENİ STADYUMDA İLK KEZ TARAFTARLARLA BULUŞACAK
A Milli Takımı, geçmişte 5 maç oynadığı Adana'da ilk defa Yeni Adana Stadyumu'nda taraftarların karşısına çıkacak.
Türkiye ile Polonya arasında 11 Aralık 1985 tarihinde oynanan ve 1-1 biten özel maç ile ilk kez A Milli Takım'ı konuk eden Adana, son olarak 15 Kasım 2013 tarihinde A Milliler'in 1-0 kazandığı Kuzey İrlanda karşılaşmasına ev sahipliği yapmıştı. Ay-Yıldızlılar, Letonya karşılaşması ile yaklaşık 10 yıl sonra Adanalı futbolseverlerle unutulmaz bir keyif yaşatacak.
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