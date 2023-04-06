A Milli Takım, FIFA sıralamasında 1 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA’nın nisan ayı sıralamasında bir basamak yükselerek bin 465 puanla 43. sırada yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 12:01
A Milli Takım, FIFA sıralamasında 1 basamak yükseldi
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FIFA, nisan ayı dünya sıralamasını açıkladı. Bin 465 puana sahip olan A Milli Futbol Takımı, bir basamak yükselerek 43. sırada yer aldı.

2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, bin 840 puanla zirveye yerleşirken, son Dünya Kupası finalisti Fransa bin 838 puanla 2. sıraya yükseldi. Aralık ayı sıralamasında zirvede bulunan Brezilya, 2 basamak gerileyerek bin 834 puanla 3. sıraya düştü. Belçika, bin 792 puanla 4. sıradaki, İngiltere ise bin 792 puanla 5. sıradaki yerini korudu.

A Milli Takım’ın, 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki rakiplerinden Hırvatistan 7., Galler 26., Ermenistan 97., Letonya da 132. sırada bulunuyor.


2022 FIFA Dünya Kupası a milli futbol takımı FIFA

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