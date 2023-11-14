Adana Demir maçında eleştirilen Dzeko’dan yanıt: Çok yoruldum

Yayınlanma: 14.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2023 - 04:00

Ülke milli takımından affını isteyen Dzeko bunlardan birisi. Boşnak oyuncu Süper Lig’de sahaya çıktığı 11 maçta 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Dzeko’yu eleştirenlerin sayısı fazlacaydı. Adana Demirspor maçında yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen yıldız için “Dzeko yüzünden maç 0-0 bitti” diyenler oldu. 37 yaşındaki futbolcu durumunu iki kelimeyle özetledi: “Çok yoruldum”.

F.Bahçe Kulübü, “Sokak kavgası mı futbol maçı mı?” başlıklı bir açıklama yayımlayıp, Adana Demirsporlu Rodrigues’in, futbolcuları Oosterwolde’nin boynundan çekip yere düşürdüğü pozisyona kart vermeyen hakem Halil Umut Meler’e tepki gösterdi.