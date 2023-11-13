Fenerbahçe'den hakeme sert tepki: 'Rahat uyudun mu Meler?'

Yayınlanma: 13.11.2023 - 14:13

Güncelleme: 13.11.2023 - 14:13

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'nin Adana Demirsporlu 3 futbolcu tarafından yere düşürülmesi ve Halil Umut Meler'in futbolculara kart göstermemesi çok konuşuldu.

"RAHAT UYUDUN MU MELER?"

Uğur Dündar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"Halil Umut Meler, cevap ver! Oosterwolde'nin boğazına sarılıp yere yıkarak şiddet uygulayan Adana Demirsporlu futbolculara kırmızı kart göstermek için daha neyi bekledin? Gencecik bir futbolcunun hastanelik olmasını mı? Sporculuk yaşamını sona erdirecek darbeler almasını mı? Sonra gidip rahat uyudun mu?"