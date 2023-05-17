Adana Demirspor 3 puanı 3 golle aldı
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 34. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Andrea Pirlo'nun ekibi Fatih Karagümrük ile Vincenzo Montella'nın takımı Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan maçı Adana Demirspor 3-2 kazandı.
Fatih Karagümrük, 44. dakikada Ertaç Özbir'in büyük hatasında Fabio Borini'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Vincenzo Montella (solda) ile Andrea Pirlo (sağda)
GOL DÜELLOSU HEYECAN YARATTI
Adana Demirspor, 51. dakikada Cherif Ndiaye'nin attığı golle eşitliği yakaladı. Akdeniz temsilcisi, 76. dakikada Henry Onyekuru ile öne geçti. Fatih Karagümrük'te Mbaye Diagne 80'de skoru 2-2 yaptı. Adana Demirspor, Ibrahim Dresevic'in 84. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor, 63 puana yükseldi. Fatih Karagümrük 44 puanda kaldı.
Adana Demirspor, ligde gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanına gidecek.
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