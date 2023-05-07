Adana Demirspor 3 puanı 4 golle aldı

Yayınlanma: 07.05.2023 - 09:56

Güncelleme: 07.05.2023 - 09:56

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçı Adana Demirspor 4-2 kazandı.

Alanyaspor, 11. dakikada Efhimis Koulouris'in attığı golle öne geçti. Adana Demirspor, 18. dakikada Cherif Ndiaye ile eşitliği sağladı. Adana Demirspor, 45+6'da Younes Belhanda ile öne geçti. Alanyaspor, bu kez Efecan Karaca'nın 45+11'deki penaltısıyla skora denge getirdi.

İlk yarıdaki yaklaşık 17 dakikalık uzatmanın ardından takımlar soyunma odasına 2-2 ile gitti.

ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Adana Demirspor, 56. dakikada bu kez Yusuf Sarı ile öne geçti. Montella'nın ekibi, bu kez rakibine yakalanmadı ve 2. golü atan Belhanda, 66. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Adana Demirspor, Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor ligde üst üste 5. kazandı ve 60 puana yükseldi. Alanyaspor 38 puanda kaldı.

Adana Demirspor, ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.