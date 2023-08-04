Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan saha içinde transfer hamlesi
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, galip geldikleri CFR Cluj maçı sonrası, Arlind Ajeti ile özel olarak ilgilendi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Yukatel Adana Demirspor evinde CFR Cluj’u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan sonra sahaya inen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, CFR Cluj’un defans oyuncusu Arlind Ajeti ile özel olarak ilgilendi.
Bir süre Ajeti ile sohbet eden Başkan Sancak, daha sonra danışmanı Gökhan Göktürk’e Ajeti’yi Adana Demirspor’da görmek istediğini anlattı. Gökhan Göktürk ise ilgileneceğini söylediği öğrenildi.
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