Murat Sancak, Slaven Bilic ile neden anlaşamadıklarını açıkladı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş eski teknik direktörü Slaven Bilic ile neden anlaşamadıklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2023 - 21:27
Murat Sancak, Slaven Bilic ile neden anlaşamadıklarını açıkladı
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. 

İşte Murat Sancak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Benim her zaman B ve C planlarım vardır. Montella ayrılınca 3-4 hoca bize ulaştı çalışmak istediğini dile getirdi. Guti ile görüşüyorduk listemiz hazırdı. En son Slaven Bilic ile görüştük ama aklımızda Kluivert vardı ve onunla anlaşmaya vardık. 

"BAŞARI SAYMAM DEDİ"

O da Montella gibi pozitif enerjisi yüksek hoş bir adam. Ben çok başarılı olacağını düşünüyorum ona 5.lik için prim koydum seneye 5.sırada bitiren Avrupa'ya gidebilecek. Ama Kluivert kabul etmedi ben 5.liği başarı saymam dedi.

"BILIC İLE RAKAMDA ANLAŞAMADIK"

Slaven Bilic ile rakamlarda anlaşamadık aracılar sebebiyle sorun oldu diyebiliriz teklifimizden %40 fazla istedi.

"İYİ Kİ HULK'U ALMAMIŞIZ"

Cavani gündeme geldi, görüşme yaptık kiralayacaktık ama maaşının yarısı bile çok yüksek geldi. Türk takımları için fazla ücret bunlar. Ayrıca iyi ki Hulk'u almadık eğer almış olsaydık bu sene 6 milyon euro para ödeyecektik.

"BALOTELLI REKLAMIMIZI YAPTI"

Balotelli iyi getirmek önemliydi. Oynarsa da oynamazsa da önemli PR yaparız dedik. Baktığınız zaman Murat Sancak'ın bile reklamını yaptı diyebiliriz.

"İSMAİL KARTAL GÜNDEMİMİZDEYDİ"

Ali Başkanı çok severim, gerçi bütün başkanlarla aram iyidir, bütün kulüp başkanlarıyla iyi anlaşırım. Fenerbahçe, Giresunspor, İstanbul ve Ümraniye'ye kaptırdığı puanlar şampiyonluk için kritik oldu. Jesus başarılı bir hoca ama burada başarısız oldu diyebiliriz. Fenerbahçe artık önüne bakacak yapacak bir şey yok. Keşke İsmail Kartal devam etseydi o halde, bizim de gündemimizdeydi. Eğer yerli hoca alsaydım İsmail hocaya teklifte bulunurdum."


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