Adana Demirspor evinde skoru koruyamadı!

Adana Demirspor, ligin son sırasındaki İstanbulspor'a karşı 2-0 öne geçti ancak 5 dakika 2 gole engel olamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 22:10
Adana Demirspor evinde skoru koruyamadı!
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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Yukatel Adana Demirspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Adana Demirspor, 29. dakikada Yusuf Barasi ve 78. dakikada Andreaw Gravillon'un golleriyle 2-0 öne geçti.

İstanbulspor, 80 dakikada Modestas Vorobjovas ve 85. dakikada Demeaco Duhaney'in golleriyle eşitliği sağladı.

Son 2 maçını berabere bitiren Adana Demirspor 29 puana, 5 maçın ardından puan alan İstanbulspor ise 6 puana yükseldi.

Adana Demirspor, gelecek hafta Çaykur Rizespor'a konuk olacak. İstanbulspor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.


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