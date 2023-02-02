Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 09:17
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadeleyi beIN Sports canlı yayımlayacak.

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Ligde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayarak haftaya 5. sırada giren Akdeniz ekibi, 2. sıradaki 44 puanlı rakibi Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.

Ligin ilk yarısındaki maçta ise Fenerbahçe, Adana Demirspor'u evinde 4-2 mağlup etmişti.


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