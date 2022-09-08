Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında kapalı gişe oynayacak!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bugün kendi sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Kadıköy'deki karşılaşmanın tüm biletlerinin satıldığı belritildi.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek.
Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile aynı gruba düşülmesine en çok sarı-lacivertli taraftarlar sevinmişti. 12. adam, bugünkü maçın biletleri satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gösterdi. Kısa sürede 45 bin 442 biletin tamamı satıldı. Fenerbahçe tribünleri zorlu karşılaşmada tamamen dolacak. Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında müthiş bir atmosfer oluşturarak takımlarına son düdüğe kadar büyük destek vererek, rövanşın alınması için ellerinden geleni yapmaya kararlı. Kadıköy'deki mücadelede ayrıca 1000'den fazla Dinamo Kiev taraftarı olması bekleniyor.
AVRUPA ARENASINDA 247. SINAV
Fenerbahçe, bu akşam Dinamo Kiev karşısında avrupa kupalarındaki 247. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 246 karşılaşmada 90 kez sahadan zaferle ayrıldı. 53 mücadele berabere biterken, temsilcimiz 103 karşılaşmada mağlup oldu. Kanarya, Avrupa'daki 246 maçta 312 kez ağları sarsarken, kalesinde 358 gol gördü. Fenerbahçe'nin Ukrayna takımlarına karşı ise şansı tutmuyor. Sarı-lacivertliler, Ukrayna ekipleri ile oynadığı 10 maçta sadece 1 kez galip geldi, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.
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