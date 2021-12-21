Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in memleketi Adana deplasmanında. Sarı Kırmızılılar, üst üste 2 maçını da kazanan Adana Demirspor'a konuk olacak.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.
Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. 24 puan toplayan Galatasaray, haftaya 11. sırada girdi.
Adana Demirspor ise 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi gördü. 26 puan elde eden mavi-lacivertli takım, 18. hafta öncesinde 7. sırada bulunuyor.
TERİM'İN CEZASI DEVAM EDİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında da takımının başında yer alamayacak.
Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kalan tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor maçında da saha kenarında bulunamayacak.
Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek.
GALATASARAY'DA 6 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmada 6 futbolcusundan yararlanamayacak.
Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek. Arda Turan ve Assunçao da kamp kadrosunda yer almadı.
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