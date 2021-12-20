Galatasaray'ın Adana Demirspor kadrosunda 6 eksik
Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı. Sarı Kırmızılılar'da Muslera, Boey, Diagne, Luyindama, Arda ve Assunçao kadroda yer almadı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belirlendi.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Terim Adana deplasmanına, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli ve Fatih Öztürk'ü götürecek.
Galatasaray'ın kadrosunda Muslera, Boey, Diagne, Luyindama, Arda ve Assunçao kadroda yer almadı.
Ayrıca sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını bugün Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Dar alanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan Galatasaraylı futbolcular antrenmanın son bölümünde taktik çalışma yaptı.
Galatasaray kafilesi bugün Adana'ya giderek kampa girecek.
Adana Demirspor maçı kamp kadromuz #ADSvGS pic.twitter.com/wFWsLJjx2N— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 20, 2021
Video Haberler
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
- Güldür Güldür oyuncusunun dolar videosu gündem oldu
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha
- Akaryakıta bugün dev zam geliyor
- Asgari ücretle ilgili kritik gelişme
- İstanbul'a AKOM'dan kar uyarısı
- Ekonomistlerden kara haber
- Eski MB Başkanı'ndan dolardaki hızlı düşüşe ilk yorum
- Sezai Aydın yaşamını yitirdi
- Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ekonomik atılımını hedef aldı
- Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Sahte içki ölümleri için emsal karar