Adana Demirspor - Galatasaray maçının yabancı VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın bu akşam Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın VAR hakemi Portekizli Andre Narciso oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:25
Adana Demirspor - Galatasaray maçının yabancı VAR'ı belli oldu
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Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Galatasaray bu akşam Adana Demirspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Saat 20:00'de başlayacak ve Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu.

PORTEKİZLİ VAR HAKEMİ ATANDI

Buna göre Adana Demirspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso görev alacak.

Müsabakanın AVAR hakemleri ise Emre Kargın, Deniz Caner Özaral ve Alper Ulusoy.


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