Adana Demirspor - Galatasaray maçının yabancı VAR'ı belli oldu

Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:25

Güncelleme: 26.04.2024 - 12:29

Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Galatasaray bu akşam Adana Demirspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Saat 20:00'de başlayacak ve Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu.

PORTEKİZLİ VAR HAKEMİ ATANDI

Buna göre Adana Demirspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso görev alacak.

Müsabakanın AVAR hakemleri ise Emre Kargın, Deniz Caner Özaral ve Alper Ulusoy.