Adana Demirspor - Galatasaray maçının yabancı VAR'ı belli oldu
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın bu akşam Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın VAR hakemi Portekizli Andre Narciso oldu.
Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Galatasaray bu akşam Adana Demirspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Saat 20:00'de başlayacak ve Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu.
PORTEKİZLİ VAR HAKEMİ ATANDI
Buna göre Adana Demirspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso görev alacak.
Müsabakanın AVAR hakemleri ise Emre Kargın, Deniz Caner Özaral ve Alper Ulusoy.
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