Adana Demirspor Hulk’u bitirdi iddiasına Murat Sancak'tan cevap
Adana Demirspor'un Brezilyalı golcü Hulk ve kulübü Atletico Mineiro ile her konuda anlaştığı iddia edildi. Başkan Murat Sancak'tan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.
Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren ve Balotelli ile yolların ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor'un bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattığı iddia edildi.
İHA'nın haberine göre; Mavi Şimşekler, Brezilyalı Hulk ve takımı Atletico Mineiro ile yapılan görüşmelerde tüm koşullarda anlaşmaya vardı.
Transfer döneminin başlamasıyla Başkan Murat Sancak, Hulk'u Türkiye'ye getirecek ve imzayı attıracak.
MURAT SANCAK YALANLADI: BENİM NİYE HABERİM YOK ACABA
Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Benim niye haberim yok acaba bittiğinden" ifadelerini kullandı.
Hulk'un adı geçmiş Transfer dönemlerinde üç büyüklerle de anılmıştı.
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