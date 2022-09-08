Adana Demirspor ile Alanyaspor, Emre Akbaba için yarışıyor!
Süper Lig ekipleri Adana Demirspor ile Alanyaspor'un Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'yı renklerine bağlamak için kıyasıya yarıştığı ileri sürüldü.
Galatasaraylı Emre Akbaba transferin son gününde sarı kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.
Galatasaray, Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Konyaspor'a ilk 11'inde forma bulmakta zorlanan Emre Akbaba'yı önermişti ancak İlhan Palut'un çalıştırdığı Konya ekibi bu transfere sıcak bakmadı ve bu öneriyi reddetti.
ADANA DEMİR VE ALANYASPOR İSTİYOR
Sporx’in haberine göre, Adana Demirspor ve Alanyaspor'un Galatasaray'la temasa geçerek Emre Akbaba'yı resmen istedi. Akbaba’nın transferi için pazarlıkların devam ettiği belirtildi.
Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncu, geçen yıl da Aytemiz Alanyaspor'a kiralık gönderilmişti.
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